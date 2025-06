Massacrano di botte una donna al supermercato per saltare la fila: hanno tra i 12 e i 16 anni

Sarebbe ricoverata in prognosi riservata la donna di 59 anni picchiata brutalmente mentre si trovava all’interno di un supermercato a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, da un branco di ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Frattamaggiore, donna picchiata al supermercato da 6 ragazzini

Stando a quanto emerso, la donna era in coda alla cassa, poco distante dal gruppetto intento a saltare la fila. Di qui il rimprovero da parte della 59enne che per questo motivo sarebbe stata aggredita violentemente, prima con uno spintone poi con diversi calci alla schiena.

La vittima sarebbe caduta, battendo pesantemente la testa, riportando un trauma cranico. I presenti avrebbero allertato i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno trasportato la donna presso l’ospedale San Paolo. Successivamente sarebbe stato deciso il trasferimento al San Giovanni Bosco dove attualmente la 59enne è ricoverata in prognosi riservata.

Ad aggredirla sarebbero stati ben 6 minori: 4 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni e due ragazze di appena 13 anni. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, subito dopo il pestaggio sarebbero andati via per poi fermarsi in una vicina pasticceria della zona.

I carabinieri li avrebbero trovati proprio lì, seduti al tavolino, intenti a consumare dei dolci. Tutti i componenti della “baby gang”, provenienti da Pianura, sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali aggravate.