La pizza di “Torna a Surriento” è CAMPIONE DEL MONDO! Ayoub Ayache porta il primo premio in Penisola

A Sorrento c’è una pizza campione del mondo: è quella della pizzeria “Torna a Surriento”, realizzata dalle mani di Ayoub Ayache, pizzaiolo di origini marocchine allievo del maestro Lello Magnetti.

“Torna a Surriento” e Ayoub Ayache, un binomio campione del mondo

Si è tenuto dal 3 al 5 giugno 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo. La kermesse, giunta alla sua ventiduesima edizione, unisce pizzaioli da tutto il globo alle prese con un’arte che – non dimentichiamolo – è patrimonio UNESCO.

Quindici le categorie nelle quali si sono confrontati centinaia di maestri pizzaioli: ma il primo premio nella categoria “Pizza di Stagione” è andato nelle mani di Ayoub Ayache, giovane ma già con un bagaglio di esperienze e premi di tutto rispetto.

Ayache, l’abbraccio con il maestro Magnetti e l’affetto di Nicola e Roberta

Ayoub Ayache, originario del Marocco, ha maturato una delle sue esperienze più importanti al fianco di Lello Magnetti, uno dei senatori della pizza napoletana, proprio alla pizzeria “Torna a Surriento”, dove ha voluto portare la coppa vinta a Fuorigrotta e celebrare il momento di gioia sul suo “palcoscenico” di farina, condimenti e passione, davanti al forno al quale ha dedicato la sua vita professionale.

Dal successo della trattoria “Torna a Surriento” nasce l’omonima pizzeria in Penisola Sorrentina

“Torna a Surriento” è una famiglia per i propri clienti ma riesce a lasciare un segno indelebile anche a chi lega un pezzo della propria vita professionale al progetto culinario di Nicola e Roberta. Così è stato per Ayoub che – nonostante abbia collaborato in maniera estemporanea in pizzeria – ha fatto suo lo spirito allegro che caratterizza il posto, maturando la propria esperienza con il sorriso nonostante il lavoro sempre “tosto” ma, soprattutto, ha conservato con la famiglia di “Torna a Surriento” un legame personale fortissimo.

Festa grande, quindi, a via Santa Lucia a Sorrento dove Ayoub è tornato per onorare il suo maestro, pizzaiolo “resident” del locale: un premio “condiviso”, quindi, proprio con Nicola, Roberta e Lello Magnetti in un abbraccio collettivo che ha inorgoglito tutti.

Il sogno di Ayoub e l’invito del re: “Porto la vera pizza napoletana in Marocco”

Orgoglioso il maestro pizzaiolo Magnetti: dopo i numerosi riconoscimenti personali, il “seme” piantato nelle mani di Ayoub ha dato i suoi frutti. Una garanzia di professionalità che si tramuta nella sicura soddisfazione ad ogni assaggio per chi addenta i capolavori di acqua e farina che escono dalle sue mani e dai suoi forni.

Orgoglio anche per Nicola e Roberta, sorrisi stampati sulle labbra e condivisione di un momento bellissimo con un ragazzo che è stato praticamente uno di famiglia: “È bellissimo vedere la felicità di Ayoub in questo momento: non solo perché ha lavorato con noi ma perché è giovane, ha tanta strada davanti. È stato premiato un ragazzo che merita tanto”.

Una strada che potrebbe riportare Ayoub, ovviamente il più felice di tutti, nel suo paese d’origine ma entrando da vero campione. Il giovane pizzaiolo non ha mai perso i contatti con il Marocco, dove vivono ancora tanti suoi familiari e spesso è stato lì, pur crescendo fin da piccolissimo in Italia e parlando perfettamente l’italiano (e il napoletano).

Raffaele Magnetti, senatore e maestro pizzaiolo con il campione Ayoub Ayache

Non a caso, ha voluto celebrare la sua vittoria esponendo la bandiera rossa con la stella a cinque punte che rappresenta lo stato nordafricano.

Ma la vera notizia è che a congratularsi con lui sarebbe stato nientemeno che il sovrano del Marocco: il re vorrebbe offrire ad Ayoub la possibilità di avviare un business nel suo paese. D’altra parte, per il giovane pizzaiolo, sarebbe il coronamento di un sogno: già in passato (non è il primo concorso al quale partecipa) aveva dichiarato che non gli interessavano le tentazioni “fusion” tra la gloriosa cultura culinaria marocchina ed il piatto tipico partenopeo.

Il suo intento era – ed oggi lo è a maggior ragione – esportare la pizza napoletana in Marocco. Un sogno, che presto potrebbe diventare realtà, che attraversa il Mediterraneo passando da Sorrento.

Pizzeria “Torna a Surriento”, dove si trova e contatti

“Torna a Surriento” si trova in via Santa Lucia 1-3, a pochissimi minuti a piedi dalla centralissima piazza Tasso a Sorrento.

Facebook: Torna a Surriento Trattoria e Pizzeria

Instagram: trattoriatornaasurriento

TikTok: tornaasurrientotrattoria

Website: tornaasurriento.it

Tel: +39 081 878 2301