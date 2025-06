Napoli, secondo incidente stradale a via Manzoni in meno di un giorno

Due incidenti in appena 24 ore stanno facendo crescere l’allarme sulla sicurezza stradale in via Manzoni, a Napoli.



Dopo l’auto ribaltata nella giornata di ieri, questa mattina si è verificato un nuovo sinistro che ha coinvolto due auto e uno scooter.

Secondo le testimonianze di alcuni residenti, rivoltisi al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, anche stavolta la causa sembra essere l’alta velocità: “La gente scambia questa strada per una pista da corsa” denunciano.

“Da tempo – dichiara Borrelli con il consigliere municipale di Europa Verde Lorenzo Pascucci– stiamo ricevendo segnalazioni dai cittadini preoccupati per la situazione in via Manzoni. Gli incidenti sono in continuo aumento e l’alta velocità è diventata la norma.

Ci siamo già attivati per sollecitare l’installazione di strisce pedonali rialzate e altri dispositivi di rallentamento del traffico. Purtroppo, il nuovo Codice della Strada voluto dal ministro Salvini sembra ignorare completamente chi mette in pericolo la vita degli altri con corse folli e comportamenti irresponsabili nei centri cittadini.

Così la situazione non potrà che peggiorare.”“Non è più tollerabile – aggiungono – che si debba aspettare il morto prima di intervenire.

Abbiamo già presentato richieste formali per modificare la viabilità e installare sistemi che costringano gli automobilisti a rallentare.

La zona è densamente abitata e attraversata ogni giorno da studenti, famiglie e anziani: serve un’azione immediata e concreta.

Lanciamo un appello al Comune di Napoli affinché faccia un intervento straordinario con installazione di dossi partendo proprio da via Manzoni, dove ormai il rischio è quotidiano.”