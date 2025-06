Si schianta con la moto nel Napoletano: papà morto a 37 anni, grave il figlio di 5 anni

Un grave incidente si è verificato ieri ad Acerra, nel Napoletano, a seguito dello scontro tra una moto e un’automobile che ha causato il decesso di Cuono De Sena, un giovane papà morto a 37 anni, che viaggiava a bordo del motociclo con il figlio di 5 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Santobono.

Incidente ad Acerra: papà di 37 anni morto, grave il figlio

L’impatto si sarebbe verificato in via Bruno Buozzi, ad Acerra. Al momento non è stata ancora ricostruita con esattezza la dinamica della vicenda ma lo scontro si sarebbe rivelato talmente violento da far balzare dalla moto padre e figlio. Per Cuono non ci sarebbe stato nulla da fare: il suo cuore avrebbe smesso di battere per sempre dopo pochi minuti dal suo arrivo alla Clinica dei Fiori di Acerra.

Il figlio, un bambino di soli 5 anni, è stato invece trasferito d’urgenza presso l’Ospedale Santobono di Napoli dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni. Il piccolo sta lottando tra la vita e la morte, l’equipe medica partenopea sta facendo di tutto per salvarlo. All’esterno del nosocomio parenti, amici e conoscenti si sono riuniti per sostenere i familiari, pregando per il bambino. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.