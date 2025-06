VIDEO/ Inter-River Plate finisce in rissa: Dumfries scappa da Acuna che viene tirato a terra da Chivu

La partita, fin dai primi minuti, ha vissuto su ritmi elevati e contrasti decisi. Il più indiavolato in campo è stato senza dubbio Acuna. L’esterno argentino ha messo grande intensità e foga in ogni intervento, rischiando più volte il cartellino per alcune entrate dure, soprattutto nei confronti del suo rivale diretto, Dumfries. Tra i due non corre buon sangue dai tempi del celebre Argentina-Olanda ai Mondiali, e la sfida di oggi ha rinfocolato quelle vecchie ruggini.

Rissa dopo Inter-River Plate, le immagini dello scontro tra le due squadre

Per novanta minuti, i due si sono cercati, beccati, provocati. Il culmine è arrivato nel finale. Prima una sbracciata di Dumfries ha colpito al volto Acuna, costando all’olandese un cartellino giallo. Poi, a centrocampo, è scoppiata una nuova mischia: i due si sono avvinghiati a terra in una scena quasi da lotta libera. L’arbitro è stato costretto a interrompere il gioco e a richiamare entrambi, mentre i compagni accorrevano per evitare l’escalation.

Ma il vero caos è scoppiato subito dopo il triplice fischio. Con la tensione ancora alle stelle, Acuna — probabilmente provocato da una parola di troppo di Dumfries — ha perso completamente il controllo. Con uno scatto rabbioso ha iniziato a rincorrere l’olandese, che si è dato alla fuga verso gli spogliatoi. I tentativi di fermare Acuna, da parte di compagni e avversari, sono stati vani. L’esterno argentino ha sfuggito almeno tre placcaggi, con lo sguardo furente e la chiara intenzione di regolare i conti.

Il campo è stato invaso da tutti gli effettivi, staff compreso, e anche Cristian Chivu si è precipitato a bordo campo per evitare che i due arrivassero alle mani. Alla fine, il peggio è stato evitato. Dumfries è riuscito a rifugiarsi negli spogliatoi, scortato dai compagni e bersagliato da alcuni oggetti lanciati dalla curva avversaria. Un epilogo indecoroso per una partita già tesissima.