Due morti nell’incidente sulla Tangenziale di Napoli, corpi decapitati: Gaetano era alla guida

E’ Gaetano Di Mauro una delle vittime del tragico incidente avvenuto ieri sulla Tangenziale di Napoli: l’uomo, un 80enne, sarebbe morto sul colpo insieme alla donna che viaggiava a bordo della moto con lui.

Incidente Tangenziale di Napoli: Gaetano è morto

L’impatto si è verificato in direzione Capodichino, quando la moto guidata da Gaetano sarebbe stata travolta in pieno da un camion. In sella con lui una donna, non ancora identificata. Lo schianto si sarebbe verificato intorno alle 13 e per i due motociclisti non c’è stato scampo: sbalzati per metri sull’asfalto sono morti sul colpo.

I corpi sarebbero risultati particolarmente dilaniati, al punto da sembrare irriconoscibili, entrambi decapitati dopo il violento impatto con il mezzo pesante. Tra gli automobilisti di passaggio, infatti, c’è chi ha parlato di una “scena dell’orrore”.

“Ora solo bei ricordi caro Gaetano, amico di tanti noi. Quante serate da ricordare, anche quella per festeggiare lo scudetto del Napoli. Te ne sei andato tragicamente, guidando la tua amata moto sulla tangenziale di Napoli. Ora, tornato alla casa del Padre, riposa in pace. Non ci saranno più i tuoi affettuosi e sinceri buongiorno quotidiani” – è il post di addio di un’amica della vittima.