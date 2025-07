Catania, bimbo di 4 mesi ferito gravemente alla testa: “Colpito durante lite in famiglia”

Un bambino di soli quattro mesi, residente a Floridia, in provincia di Siracusa, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Catania con gravi ferite alla testa. Il piccolo sarebbe rimasto coinvolto in una violenta lite scoppiata in ambito familiare.

L’episodio è avvenuto la sera del 30 giugno all’interno dell’abitazione della famiglia del neonato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la discussione sarebbe degenerata rapidamente, anche se non è ancora chiaro in che modo il bambino abbia riportato le lesioni.

A trasportarlo inizialmente al Pronto soccorso di Siracusa sarebbero stati alcuni familiari. Considerata la gravità delle condizioni del piccolo, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in una struttura specializzata di Catania, dove attualmente è ricoverato.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e affidato le indagini ai carabinieri della tenenza di Floridia. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Sono già state ascoltate le persone presenti in casa al momento dell’accaduto.

Da quanto emerso finora, poco prima che il bimbo venisse ferito si sarebbe verificata una lite in famiglia, come confermato da una delle testimonianze raccolte. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa, e le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda.