Morto a 28 anni il calciatore Diogo Jota, si era sposato 11 giorni fa: lascia 3 bimbi piccoli

Aveva solo 28 anni Diogo Jota, il calciatore del Liverpool e della Nazionale portoghese morto a seguito di un tragico incidente avvenuto in Spagna, a pochi giorni dal suo matrimonio.

Morto il calciatore Diogo Jota: si era sposato pochi giorni fa

Diogo si trovava in vacanza in Spagna in attesa dell’inizio della preparazione pre-stagionale con il Liverpool. Il tragico schianto si sarebbe verificato su un tratto autostradale della provincia di Zamora, nel Comune di Cernadilla. Il calciatore era a bordo della sua auto, in compagnia di suo fratello Andre, 26enne, quando, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato uno pneumatico, probabilmente durante un sorpasso.

L’automobile sarebbe uscita fuori strada e l’urto avrebbe generato un incendio nella vegetazione circostante. Anche la vettura sarebbe stata avvolta dalle fiamme non lasciando scampo ai due fratelli: entrambi sono deceduti.

Soltanto lo scorso 22 giugno, Diogo aveva coronato il suo sogno d’amore, sposando la compagna Rute Cardoso, nonché mamma dei suoi tre bambini: il più grande ha 4 anni mentre l’ultima ha solo pochi mesi.

Risale proprio a pochi giorni fa l’ultimo post che Diogo aveva pubblicato sui suoi canali social, ripercorrendo proprio il giorno del suo matrimonio. “Un giorno che non dimenticheremo mai” – aveva scritto nella didascalia del commovente video che immortala i momenti più significativi del ricevimento.