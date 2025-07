Meraviglia a Napoli, nuovi Giardini aperti a tutti: giostre, verde, gazebo e tavoli pic-nic

Giardini in via Cortese all'Arenella, Napoli

Questa mattina, a Napoli, hanno riaperto i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo in via Cortese all’Arenella, con nuove aree giochi per bambini, panchine, gazebo e tavoli pic-nic.

Napoli, riaprono i Giardini all’Arenella: giostre e tavoli pic-nic

Dopo un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione, il giardino torna ad essere uno spazio aperto alla cittadinanza e alla partecipazione civica. All’apertura inaugurale hanno preso parte l’Assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada e la Presidente della Quinta Municipalità Clementina Cozzolino.

Con i lavori è stato realizzato il totale rinnovamento dell’area giochi, con l’installazione di nuove attrezzature ludiche tra cui un’altalena, due giochi a molla, un pannello educativo, una casetta e uno scivolo, il tutto posato su una pavimentazione antitrauma in gomma colata, per garantire massima sicurezza ai più piccoli.

Tra i lavori eseguiti, inoltre, la revisione e verniciatura delle recinzioni perimetrali e la posa di nuovi arredi urbani, tra cui panchine, gazebo, tavoli pic-nic e cestini. Tanto per l’area giochi quanto per l’area gazebo, la progettazione ha tenuto conto del principio dell’inclusività, assicurando la piena accessibilità anche alle persone diversamente abili. Gli interventi sul verde hanno riguardato la manutenzione ordinaria e la nuova piantumazione di essenze arboree e ornamentali, restituendo decoro, vivibilità e bellezza all’intero spazio verde. Completa l’intervento un pannello informativo che richiama i principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

“Oggi riconsegniamo alla città un giardino che ha un significato importante, era stato chiuso dalla ASL per le condizioni igienico-sanitarie non adeguate e nell’attività di bonifica abbiamo rimosso circa 35 tonnellate di rifiuti, abbiamo rinnovato completamente l’area giochi, ripiantumato le essenze arboree con un impianto di irrigazione automatico, cambiati gli arredi e le panchine” – ha dichiarato l’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada.

“Sono stati lavori velocissimi, solo tre mesi grazie agli accordi quadro che abbiamo fatto che ci permettono di operare con grande tempestività. Stiamo riaprendo tanti parchi in città, nei prossimi giorni toccherà al Parco del Poggio ai Colli Aminei e poi ai giardini di Viale Augusto. Voglio ricordare che in questi ultimi due anni abbiamo messo più 4 mila nuove piante ed entro dicembre ne metteremo altrettante e poi a breve partirà un progetto con Città Metropolitana per ulteriori 11 mila nuove piantumazioni “

“Questo è un parco piccolo ma molto sentito dai cittadini della zona è una piccola oasi che prima versava in una condizione di degrado, sono state rimosse opere abusive, eliminate situazioni di pericolo e voglio ringraziare l’Assessore Santagada che ha messo in campo una importante operazione di decoro e anche di ripristino della legalità. Quello che prima sembrava fosse diventato un giardino privato ora è tornato ad essere un parco pubblico” – ha commentato la Presidente della Quinta Municipalità Clementina Cozzolino.