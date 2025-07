Ragazzo di 17 anni accoltellato di spalle in pieno centro: era con la fidanzata e gli amici

Un grave episodio di violenza giovanile si è verificato a Maddaloni, nel Casertano, dove un ragazzo di soli 17 anni è stato accoltellato da un gruppo di coetanei per futili motivi.

Maddaloni, accoltellato un ragazzo di 17 anni

Il giovane, figlio di un commerciante del posto, stando a quanto reso noto da Il Mattino si trovava con la sua fidanzata e alcuni amici in centro quando sarebbe stato brutalmente aggredito. Il 17enne, seduto su una panchina, sarebbe stato colpito di spalle prima con delle bottiglie di vetro poi a colpi di coltello.

Due sarebbero state le coltellate inferte alla schiena che avrebbero spinto i presenti ad allertare immediatamente i soccorsi. Il 17enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ma, per fortuna, pare non sia in pericolo di vita.

Non si esclude l’ipotesi di una discussione esplosa tra gruppetti, probabilmente per degli apprezzamenti fatti a una ragazza. Intanto proseguono le indagini degli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire ai responsabili dell’aggressione.