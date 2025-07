Movida a Torre del Greco, Mennella: “Serve il contributo di tutti, non solo controlli”

Controlli rafforzati, collaborazione interforze e un appello chiaro ai cittadini: sulla questione sicurezza legata alla movida, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella prende posizione, rispondendo alle preoccupazioni crescenti dopo i recenti episodi avvenuti nel centro cittadino.

Mennella sulla movida: “Intensificheremo i controlli”

Il tema tiene banco in città anche per il clamore “social” che l’episodio di sabato scorso ha suscitato: una rissa nella zona di Santa Teresa che ha coinvolto circa 15 giovanissimi.

Il sindaco Mennella ha inteso rivendicare quanto già fatto sul tema: “L’amministrazione è già presente da nove mesi a questa parte con le forze dell’ordine sul territorio, in particolar modo il sabato”, ha spiegato il primo cittadino, assicurando che i controlli continueranno anche nei prossimi fine settimana.

Il sindaco ha voluto anche esprimere gratitudine per il lavoro congiunto delle forze dell’ordine: “Voglio ringraziare non solo i vigili urbani, ma anche e soprattutto la Polizia di Stato, i Carabinieri e le altre forze dell’ordine che stanno lavorando”.

Il sindaco “sollecita” i genitori

Tuttavia, per Mennella la sicurezza non può essere solo una questione di presidio: “Dico ai cittadini di stare tranquilli, di stare sereni: noi siamo sul territorio a tutela dei ragazzi. Però dico anche che c’è bisogno del contributo dei genitori, di tutti. Bisogna voler bene alla città, e quando si vuol bene alla città si dà l’insegnamento ai ragazzi e a tutti”.

Il sindaco ha anche sottolineato come certi episodi vengano spesso esasperati: “Mi riferiscono che c’è stato qualche litigio, che non si raffigurerebbe nemmeno in una rissa. È accaduto sabato, come accadeva dieci o vent’anni fa. Ma oggi forse troppo si stravolge, per puntare il dito anche addosso ai ragazzi”.

“Zona rossa? Occorrono requisiti”

Infine, sulla richiesta della zona rossa, Mennella chiarisce: “Non è che si chiede e si ottiene. La zona rossa ha degli elementi particolari. Proprio in questo momento sto incontrando il dirigente della Polizia per discutere di questi elementi. Ieri sono stato dal Prefetto, ne abbiamo parlato”.

Due ordigni in tre giorni, inquirenti al lavoro

Per gli episodi più gravi avvenuti questa settimana, tra i quali due bombe carta contro due attività commerciali cittadine, il sindaco affida l’esito alle autorità competenti: “Le forze dell’ordine stanno già visionando le telecamere che abbiamo messo a disposizione. Il resto è coperto da segreto istruttorio, com’è giusto che sia”.