AperiFamily, una domenica in famiglia al Museo di Pietrarsa: relax e aperitivo vista mare

Domenica 20 luglio 2025, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre i suoi storici padiglioni per un nuovo appuntamento dedicato a tutte le famiglie: AperiFamily, torna l’iniziativa pensata per grandi e piccini tra cultura, gioco e relax con vista mare.

L’iniziativa, che si terrà dalle 18:30 alle 20:30, offre ai bambini dai 5 agli 11 anni l’occasione di vivere un pomeriggio indimenticabile all’aria aperta, tra laboratori creativi, giochi e tante attività che si concluderanno con un gustoso AperiBimbo, un aperitivo pensato per i più piccoli.

I genitori potranno intanto godersi qualche ora di relax sorseggiando il loro aperitivo sulle splendide Terrazze Pietrarsa, con vista sul Golfo di Napoli e immersi in una cornice storica. Inoltre, avranno anche la possibilità di visitare la ricca collezione di rotabili e cimeli dell’ex opificio borbonico.

INFORMAZIONI, COSTI E PRENOTAZIONI

Il costo per prendere parte all’iniziativa è di € 15,00 per la tariffa intera (dedicata ad adulti e bambini dai 12 anni in su) e include ingresso al Museo e aperitivo. Per i bambini dai 5 agli 11 anni, il costo è di € 10,00 e include ingresso, attività laboratoriali e AperiBimbo.

Per prendere parte all’iniziativa e richiesta la prenotazione, che può essere effettuata contattando tramite WhatsApp il numero 335 6422368. Non perdere l’occasione di un’esperienza diversa e coinvolgente per rendere la domenica in famiglia ancor più speciale.

RIEPILOGO INFO

Cosa: AperiFamily;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: domenica 20 luglio 2025 dalle 18:30 alle 20:30;

Info e prenotazioni: Whatsapp 335 6422368.