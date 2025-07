“Salotto a Mare” al Museo Ferroviario di Pietrarsa: musica dal vivo con vista mare e visita serale

Venerdì 25 luglio, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, imperdibile appuntamento con Fabio Brescia canta “Napoletana” una nuova serata di “Salotto a Mare” all’insegna della musica, nell’Anfiteatro all’aperto del sito incorniciato dal mare. Un’esperienza esclusiva che combina musica dal vivo con la meraviglia del sito museale della Fondazione FS Italiane.

Tra sonorità coinvolgenti della tradizione napoletana e la vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, il prossimo appuntamento di “Salotto a Mare”, con Fabio Brescia canta “Napoletana”, si propone agli amanti della buona musica e della bellezza del nostro territorio.

Salotto a Mare: magia tra le meraviglie del sito museale

Una serata unica al Museo Ferroviario di Pietrarsa tra musica, mare e cultura. Un viaggio imperdibile tra note e magia che ti accompagnerà per tutta l’estate, firmato Studio Lab 48, a cura di Rosanna Iannacone.

Lo spettacolo musicale di Fabio Brescia “Napoletana” si terrà alle 21:00 nell’area dell’Anfiteatro all’aperto.

Inoltre, per chi volesse completare la serata, sarà anche possibile fermarsi presso le spettacolari Terrazze Pietrarsa per un aperitivo nell’area lounge oppure optare per una cena sul mare al Bistrot o alla Pizzeria, con un panorama impareggiabile.

Per tutte le informazioni aggiuntive sulle Terrazze Pietrarsa e per prenotare un tavolo per la cena è possibile contattare il numero 3356422368.

Il costo per prendere parte alla serata musicale in programma è di € 16,00 a persona, comprensivo di ingresso con visita libera al museo e spettacolo musicale. Per tutte le informazioni e per prenotare è possibile contattare il numero 380 2198004.

Di seguito il programma completo con i prossimi appuntamenti di “Salotto a Mare”:

Venerdì 25 Luglio – Fabio Brescia canta: Napoletana

Venerdì 1 Agosto – Kalìka Voice

Venerdì 5 Settembre – Sara Montesanto Band

Domenica 14 Settembre – Rosanna Iannacone – The Queen con Stazioni Radio

Domenica 21 Settembre – Thayla Orefice in concerto

Domenica 5 Ottobre – Kalìka Voice.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Salotto a Mare – Fabio Brescia canta “Napoletana”;

Quando: venerdì 25 luglio ore 21:00;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Info e prenotazioni: 380 2198004.