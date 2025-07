VIDEO/ Violenta aggressione a Capri: ragazza scaraventata a terra e minacciata con una bottiglia

Attimi di terrore all’alba di domenica a Capri. Una giovane donna è stata aggredita da un uomo in una traversa di via Roma, nei pressi dello stazionamento dei taxi.

Secondo le testimonianze, il 33enne l’avrebbe scaraventata a terra, tentando poi di trascinarla sull’asfalto tirandola per i piedi.

Avrebbe anche cercato di colpirla con una bottiglia e di stringerle le mani al collo. Una scena di violenza brutale che, fortunatamente, non è sfociata in tragedia grazie alla prontezza della ragazza, riuscita a divincolarsi e a fuggire.

Alcuni passanti, assistendo alla scena, sono intervenuti per soccorrere la giovane e hanno immediatamente contattato i carabinieri, preoccupati che l’uomo potesse aggredire qualcun altro. All’arrivo dei militari, però, la vittima si era già allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

L’aggressione, avvenuta intorno alle 5 del mattino, è stata in parte ripresa da un video diffuso rapidamente sui social. Proprio grazie a quelle immagini, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il presunto aggressore poche ore dopo, intorno alle 9, nei pressi del porto di Marina Grande. Anche lì era stato segnalato per comportamenti molesti nei confronti dei passanti, in evidente stato di ebbrezza.

Identificato come un 33enne sull’isola per motivi di lavoro – assunto in prova come aiuto cuoco in una struttura ricettiva – l’uomo è stato condotto in caserma per accertamenti e segnalato all’autorità giudiziaria. Al momento, non è stato in grado di fornire una versione dei fatti a causa del suo stato alterato dall’alcol.

I carabinieri stanno ora cercando di rintracciare la ragazza aggredita, sia per raccogliere una denuncia formale sia per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire se la violenza sia stata il risultato di uno stato di alterazione psico-fisica, di una lite degenerata o se vi siano cause più gravi dietro il gesto.