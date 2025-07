Ischia, rissa tra minorenni all’alba nei pressi di una discoteca: un ferito

Questa notte verso le 4, i carabinieri di Ischia sono intervenuti in Corso Vittoria Colonna, all’angolo con Via Gianturco, per una segnalazione di una rissa.

Sul posto, i militari hanno sorpreso quattro giovani — tutti minorenni, di età compresa tra i 15 e i 16 anni — mentre si colpivano reciprocamente con calci, pugni e schiaffi. La lite é avvenuta nei pressi di una discoteca e ancora non sono chiari i motivi.

I giovani sono stati denunciati per rissa e lesioni personali. Uno di loro, un 15enne, ha riportato lievi ferite alla testa e alle gambe, per le quali ha fatto ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno, con una prognosi di cinque giorni.

Tutti i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori. Nei loro confronti verrà inoltre proposta l’applicazione del provvedimento amministrativo DACUR, il cosiddetto “Daspo urbano”.