ULTIM’ORA/ Napoli, tragedia immane a Rione Alto: crolla impalcatura, morti tre operai

Tragedia questa mattina in via Domenico Fontana, nel quartiere Rione Alto di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita in un incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni, gli uomini – tutti italiani di circa cinquant’anni – stavano effettuando interventi di manutenzione su una palazzina quando, per cause ancora da accertare, è crollata un’impalcatura mobile.

I tre lavoratori sono precipitati nel vuoto e per loro non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente polizia e vigili del fuoco, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e messo in sicurezza l’intera area.

Da una prima ricostruzione sembra che a cedere sia stato il montacarichi dell’impalcatura, che si trovava ancorata a un edificio di sei piani.