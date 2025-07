West Nile, prima vittima in Campania: è il secondo decesso in poche ore

È di Maddaloni la prima vittima campana del virus West Nile. La notizia della scomparsa di A.L., 80 anni, residente nella frazione di Montedecoro al confine con Cervino, ha profondamente colpito la comunità locale.

L’uomo è deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove era stato ricoverato dopo aver contratto l’infezione. La sua condizione di salute era già resa fragile da pregresse patologie cardiache, che hanno complicato ulteriormente il decorso della malattia.

Originario di Dugenta, nel Beneventano, A.L. si era trasferito da tempo a Montedecoro, dove aveva costruito la propria vita familiare, circondato dall’affetto della moglie e dei figli.

Il caso ha acceso l’attenzione pubblica sul rischio sanitario legato al virus West Nile, già segnalato in diverse aree del Paese. Le autorità, in particolare il prefetto, hanno invitato i sindaci ad attivare tempestivamente le operazioni di bonifica per prevenire ulteriori contagi.

In queste ore di dolore, Maddaloni si stringe attorno alla famiglia della vittima, dimostrando affetto e solidarietà. I funerali si terranno domani mattina alle ore 11 presso la chiesa di Santa Maria di Montedecoro, in via Carmignano. Sarà un momento di commiato, ma anche di riflessione sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute pubblica.

