Rapiscono un cane con riscatto nel Napoletano: “Se vuoi rivederlo devi pagare 450 euro”

Ore di apprensione a Varcaturo, frazione del popoloso comune di Giugliano in Campania, dove un cane è stato rapito con successiva richiesta di riscatto. Per fortuna, grazie all’intervento dei carabinieri, il piccolo maltese è stato affidato nuovamente alla sua famiglia, senza alcun pagamento.

Varcaturo, cane rapito con riscatto: arrestato un 16enne

Il maltese dal pelo riccio è stato affidato per qualche giorno ad una donna da un’amica indaffarata. Il cagnolino era nel suo giardino fino a ieri pomeriggio per poi ricomparire nella misteriosa richiesta telefonica di una giovane voce maschile.

“Se vuoi rivedere il cane, prepara 450 euro” – avrebbe intimato l’ignoto rapitore. Ma una volta pianificato l’incontro per la restituzione prezzolata del cagnetto rapito, la vittima avrebbe composto il 112 e raccontato tutto ai carabinieri.

Senza perdere tempo, i militari della stazione locale hanno organizzato un appostamento, attendendo l’arrivo del rapitore. In manette è finito un ragazzo di 16 anni del posto, incensurato, poi portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei. Dovrà rispondere di tentata estorsione e per lo stesso reato è stato denunciato anche il padre. Liberato senza conseguenze e giusto in tempo per la cena il piccolo maltese.