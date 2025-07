“Virus West Nile, nessuna emergenza a Napoli”: la nota del Comune con le misure di prevenzione

Il Comune di Napoli informa i cittadini sulla Febbre del Nilo Occidentale (West Nile Disease – WND), una malattia virale trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare del genere Culex. Il virus può colpire uccelli, cavalli e anche l’uomo. È importante sottolineare che, pur potendo infettare le persone, il virus non si trasmette da uomo a uomo.

Sintomi

Nella maggior parte dei casi (circa l’80%) l’infezione non provoca sintomi. Nel restante 20% possono comparire disturbi lievi, simili a quelli influenzali, tra cui:

febbre

mal di testa

nausea o vomito

linfonodi ingrossati

eruzioni cutanee

Solo in casi estremamente rari (meno dell’1%) si possono verificare gravi complicazioni neurologiche, come encefalite, meningite o paralisi flaccida acuta.

Fattori di rischio

Le persone più esposte al rischio di sviluppare forme gravi della malattia sono:

gli anziani

coloro che hanno un sistema immunitario debilitato

Situazione attuale a Napoli

Attualmente non è in corso alcuna emergenza sanitaria nella città di Napoli. Tuttavia, è fondamentale adottare comportamenti responsabili e misure preventive per evitare la diffusione del virus.

Raccomandazioni per la prevenzione

Il Comune invita i cittadini a seguire alcune semplici precauzioni:

utilizzare repellenti contro gli insetti

indossare indumenti che coprano braccia e gambe

proteggere le abitazioni con zanzariere a porte e finestre

trattare con prodotti larvicidi, ogni 15 giorni circa, tombini, pozzetti e tutte le raccolte d’acqua piovana

eliminare i ristagni d’acqua in contenitori, sottovasi e altri luoghi potenzialmente favorevoli alla proliferazione delle zanzare

svuotare o coprire le piscine per bambini quando non sono in uso

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti ufficiali del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, oppure chiamare il numero di pubblica utilità 1500.