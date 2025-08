West Nile, gioia e commozione nel Napoletano: Giuseppe è guarito dal West Nile e sta bene

La comunità di Sant’Antimo tira un sospiro di sollievo: se il West Nile continua a registrare vittime, nel Napoletano si festeggia il traguardo di Giuseppe, uno dei pazienti risultato positivo al virus delle zanzare ma che ad oggi risulta completamente guarito.

West Nile, gioia a Sant’Antimo: Giuseppe è guarito

Ad annunciare la lieta notizia, attraverso un post diffuso sui social, è stato il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno: “Oggi voglio condividere con voi una notizia che ci riempie il cuore di sollievo e speranza: Giuseppe, nostro concittadino colpito dal virus West Nile, è finalmente guarito. Con emozione ho avuto il piacere di incontrarlo e stringergli la mano. La sua forza e il suo sorriso sono il simbolo della resilienza dei santantimesi”.

“Un sentito ringraziamento ai medici, agli operatori sanitari e a tutti coloro che gli sono stati accanto in questo difficile percorso. Ma soprattutto grazie a Giuseppe, per il coraggio e la determinazione. Comprendiamo le preoccupazioni legate ai recenti casi, ma desidero rassicurarvi: il virus non si trasmette da persona a persona e, con le giuste precauzioni, possiamo tutelarci in modo efficace”.

“Sono in corso azioni straordinarie di disinfestazione su tutto il territorio comunale e continueremo, in collaborazione con l’ASL, a garantire la massima attenzione alla salute pubblica. Ricordo a tutti l’importanza di adottare le precauzioni fondamentali: evitare ristagni d’acqua, utilizzare repellenti, proteggere finestre e balconi con zanzariere. Insieme, con responsabilità e serenità, possiamo affrontare questa situazione. La salute dei cittadini resta la nostra priorità”.

Intanto in Campania si registra la sesta vittima del virus: si tratta di un 79enne di Teverola che ha perso la vita presso l’ospedale di Frattamaggiore, dopo circa due settimane di ricovero. Il contagio sarebbe avvenuto a Mondragone, dove si trovava in vacanza con sua moglie.