Tragedia nel Napoletano: colto da malore al centro commerciale, si accascia e muore

Tragedia nella mattinata di ieri in un centro commerciale al confine tra Afragola e Acerra, nell’area dell’ex Ipercoop. Un uomo, presumibilmente colto da un malore improvviso, è deceduto mentre si accingeva a fare la spesa.

L’episodio è avvenuto nel piazzale antistante il supermercato, tra le corsie esterne e l’ingresso principale. Secondo le prime testimonianze, alcune persone presenti si sarebbero accorte che l’uomo, sulla sessantina, stava manifestando segni di malessere e hanno prontamente allertato i soccorsi.

Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: si è accasciato al suolo sotto gli occhi attoniti di decine di clienti. Le sue generalità non sono ancora state rese note.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno delimitato l’area per consentire le operazioni di rito e agevolare gli accertamenti.