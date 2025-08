Tenta di uccidere sua moglie per una lite, paura nel Napoletano: la donna rischia la vita

Tentato omicidio a Somma Vesuviana, nel Napoletano, dove i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato un uomo che avrebbe cercato di uccidere sua moglie.

Tentato omicidio a Somma Vesuviana: cerca di uccidere la moglie

I militari dell’arma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Nola, su richiesta della Repubblica, nei confronti di un 70enne, residente nel Comune di Somma Vesuviana.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di sua moglie, una donna di 60 anni, nonché sua convivente. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo il quale, al termine di una lite sfociata per futili motivi, avrebbe colpito la consorte alla testa con una mazzuola da carpentiere, procurandole lesioni gravissime.

La vittima attualmente è ricoverata in prognosi riservata e pare sia in pericolo di vita. L’attività investigativa, scaturita da una richiesta di intervento dello stesso indagato per riferita rapina in abitazione, ha consentito di raccogliere precisi e concordanti elementi indizianti nei confronti dell’indagato. Il 70enne, inoltre, inizialmente reticente, durante l’interrogatorio di garanzia ha confessato le proprie responsabilità, venendo così sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Durante le indagini dei Carabinieri e della Procura è stata rinvenuta la presunta arma del delitto, consistente in una mazzuola da carpentiere, occultata in un deposito attrezzi. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari. Pertanto l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.