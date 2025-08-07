ULTIM’ORA. Leopoldo Mastelloni in ospedale: l’attore napoletano colpito da un ictus

E’ ricoverato a Roma in prognosi riservata Leopoldo Mastelloni, l’attore e regista napoletano che proprio in queste ultime ore sarebbe stato colpito da un ictus.

Leopoldo Mastelloni colpito da ictus: ricoverato

Al momento non si conoscono le sue condizioni ma la notizia ha già fatto il giro del web. Protagonista in teatro e in tv, ormai lontano dal mondo dello spettacolo, Mastelloni proprio lo scorso 12 luglio aveva festeggiato i suoi 80 anni.

Proprio negli ultimi anni, dopo essere uscito di scena sia dal teatro che dalla televisione, Mastelloni aveva più volte denunciato la situazione di povertà che lo accompagnava da qualche tempo, chiedendo disperatamente aiuto per ritornare a lavorare.

“Ringrazio Dio per la salute e il pubblico per l’affetto ma non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata così. Terrorizzante. Davanti vedo l’abisso. Sono stato cancellato dal teatro, depennato. Non lavoro e ne avrei bisogno, la piccola pensione non mi basta a pagare affitto e bollette. La legge Bacchelli? Per il momento mi è stata negata anche se ho due valigie di documentazioni” – aveva comunicato in occasione del suo 79esimo compleanno.

L’attore, ormai da tantissimi anni, non fa più parte del mondo dello spettacolo. Un lungo esilio cominciato nel 1984 quando fu allontanato dalla Rai per essersi lasciato scappare una bestemmia durante una puntata di Blitz. Già in passato aveva denunciato le sue difficili condizioni economiche, svelando di ricevere solo 625 euro di pensione al mese.