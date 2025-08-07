Va a letto e non si sveglia più, dolore per Erica: è morta nel sonno a 41 anni

Tragedia a Caserta dove, nella mattinata di ieri, si è spenta la giornalista e speaker radiofonica Erica Rezzuti, morta a soli 41 anni.

Caserta, morta nel sonno giornalista e speaker: aveva 41 anni

Stando a quanto emerso, la 41enne sarebbe stata ritrovata priva di vita a letto, nella sua abitazione. Pare sia deceduta nel sonno, forse durante la notte, probabilmente per un malore. La donna si sarebbe addormentata per poi non risvegliarsi più.

Nata a Napoli e molto conosciuta nel Casertano, soprattutto per la sua professione, Erica lavorava per Radio Primarete, l’emittente che, tramite una nota, ne ha annunciato la scomparsa: “Siamo sconvolti. La scomparsa del tutto inattesa della nostra Erica ci ha lasciato davvero senza parole. Per questo preferiamo ricordare nei nostri cuori e nelle nostre menti Erica per quello che era, coinvolgente, spiritosa, disponibile, talvolta arruffona e confusionaria”.

“Passata incredibilmente dal riposo notturno a quello eterno, ci lascia il conforto di una serenità che negli ultimi due anni aveva un po’ smarrito dopo la morte del suo amatissimo padre. Ma conoscendola, siamo convinti che ora sia già all’opera con il suo splendido sorriso per organizzare un immenso rave party per rallegrare tutti gli angeli”.