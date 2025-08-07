Napoli, operaio di 37 anni precipita dal palazzo e fa un volo di 6 metri: come sta

Ore di apprensione a Fuorigrotta, Napoli, dove in mattinata un operaio è precipitato da un palazzo, finendo in ospedale.

Fuorigrotta: operaio di 37 anni precipitato da un palazzo

L’uomo, un 37enne, stando a quanto emerso, stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione alla facciata di un palazzo, situato in via Fermariello, quando improvvisamente sarebbe precipitato giù, facendo un volo di oltre 6 metri.

L’operaio sarebbe stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo i medici del nosocomio partenopeo non sarebbe in pericolo di vita. Intanto sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro registrato in città, che segue di poco la tragedia avvenuta al Rione Alto che ha causato la morte di ben tre operai, precipitati da un’impalcatura e deceduti sul colpo. Vicende che mettono in evidenza ancora una volta l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro.