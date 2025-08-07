Enzo è morto, dolore al Pascale di Napoli: “Improvvisamente è venuto a mancare”
Ago 07, 2025 - Veronica Ronza
Dolore al Pascale per Enzo Fusco
Lutto all’Istituto Tumori Pascale di Napoli per la scomparsa di Enzo Fusco, operatore socio sanitario morto questa mattina per cause non ancora rese note.
Lutto al Pascale di Napoli: è morto il giovane Enzo Fusco
“Collega e amico prezioso, un punto di riferimento insostituibile per l’assistenza sanitaria del Pascale, Enzo Fusco, ci ha lasciati stamattina. E noi, attoniti, lo ricordiamo. Operatore socio sanitario di rara empatia, ha saputo unire competenza, dedizione e una straordinaria umanità, offrendo conforto e sostegno non solo ai pazienti ma anche ai suoi colleghi” – si legge nell’annuncio diffuso sui social del Pascale.
“Il suo sorriso, la sua capacità di ascoltare e la sua instancabile disponibilità resteranno impressi nei nostri cuori e nelle nostre memorie. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze del management e del personale tutto del Pascale”.
Il cordoglio è giunto anche da parte dell’UIL FPL Pascale: “Addio caro Enzo. La notizia arrivata in mattinata colpisce, come un fulmine a ciel sereno, l’intera comunità del Pascale. Improvvisamente, nella scorsa notte, è venuto a mancare all’affetto di tutti noi, Enzo Fusco“.
“La sua dolcezza, allegria e simpatia lasceranno un grande vuoto in tutti noi colleghi, ma soprattutto nei pazienti che hanno avuto modo di conoscerlo per la sua grande professionalità, umanità e dedizione al lavoro. Il Direttivo, gli iscritti e i lavoratori tutti, si stringono al dolore della famiglia. Riposa in pace, Enzo. Non ti dimenticheremo mai”.