Enzo è morto, dolore al Pascale di Napoli: “Improvvisamente è venuto a mancare”

Lutto all’Istituto Tumori Pascale di Napoli per la scomparsa di Enzo Fusco, operatore socio sanitario morto questa mattina per cause non ancora rese note.

Lutto al Pascale di Napoli: è morto il giovane Enzo Fusco

“Collega e amico prezioso, un punto di riferimento insostituibile per l’assistenza sanitaria del Pascale, Enzo Fusco, ci ha lasciati stamattina. E noi, attoniti, lo ricordiamo. Operatore socio sanitario di rara empatia, ha saputo unire competenza, dedizione e una straordinaria umanità, offrendo conforto e sostegno non solo ai pazienti ma anche ai suoi colleghi” – si legge nell’annuncio diffuso sui social del Pascale.

“Il suo sorriso, la sua capacità di ascoltare e la sua instancabile disponibilità resteranno impressi nei nostri cuori e nelle nostre memorie. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze del management e del personale tutto del Pascale”.

Il cordoglio è giunto anche da parte dell’UIL FPL Pascale: “Addio caro Enzo. La notizia arrivata in mattinata colpisce, come un fulmine a ciel sereno, l’intera comunità del Pascale. Improvvisamente, nella scorsa notte, è venuto a mancare all’affetto di tutti noi, Enzo Fusco“.

“La sua dolcezza, allegria e simpatia lasceranno un grande vuoto in tutti noi colleghi, ma soprattutto nei pazienti che hanno avuto modo di conoscerlo per la sua grande professionalità, umanità e dedizione al lavoro. Il Direttivo, gli iscritti e i lavoratori tutti, si stringono al dolore della famiglia. Riposa in pace, Enzo. Non ti dimenticheremo mai”.