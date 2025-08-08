Saccheggiata la villa di Fiorello a Roma: portati via beni per oltre 300 mila euro

Nella notte tra il 6 e il 7 agosto, una banda di ladri professionisti ha fatto irruzione nella villa di Fiorello, in zona Camilluccia a Roma. Secondo quanto riportato dal Messaggero, i malviventi sarebbero riusciti a disattivare il sistema d’allarme e a introdursi nell’abitazione attraverso una portafinestra, portando via gioielli in oro, collane di pregio, pietre preziose e orologi di lusso, per un valore stimato superiore ai 300mila euro.

Al momento del colpo, lo showman e la sua famiglia erano fuori città. A fare la scoperta è stata la domestica, che, aprendo la porta, ha trovato la casa completamente a soqquadro. Sul posto sono intervenuti polizia e Scientifica, ma i primi rilievi non hanno prodotto tracce utili. Gli investigatori ipotizzano che i ladri abbiano agito con notevole esperienza, utilizzando guanti in lattice per evitare di lasciare impronte. Non si esclude la presenza di una “talpa” o la fuga di informazioni sull’assenza del proprietario e sulla presenza di beni di valore.

Per Fiorello non è un episodio isolato: si tratterebbe infatti del quarto furto subito nella stessa abitazione. Già nel 2008 lo showman aveva parlato di una vita “blindata” a causa delle intrusioni precedenti, definendola “una vita da galera”. Le indagini ora puntano anche sul mercato della ricettazione, nella speranza di rintracciare i preziosi e risalire agli autori del colpo.