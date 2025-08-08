Intossicazione da botulino, mangia una salsa e finisce in ospedale: è morta a 38 anni

C’è una prima vittima accertata per l’intossicazione da botulino a Cagliari: si tratta di una donna di 38 anni che questa mattina è deceduta all’ospedale di Businco.

Intossicazione da botulino: morta una donna di 38 anni a Cagliari

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la donna avrebbe manifestato i primi sintomi di intossicazione dopo aver mangiato della salsa guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato. Di qui il ricovero presso l’ospedale Brotzu di Cagliari seguito, nelle ultime ore, dal trasferimento presso il nosocomio di Businco a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

In breve tempo, il quadro clinico della donna sarebbe degenerato fino a decretarne il decesso. Altre quattro persone ricoverate insieme a lei, invece, sarebbero state tutte dimesse dopo pochi giorni. Tra gli ospedalizzati figurano al momento una 14enne e una 16enne al Policlinico Casula di Monserrato e un bambino di 11 anni al Policlinico Gemelli di Roma.

A questi potrebbero aggiungersi i ricoveri registrati in Calabria e, in particolare, la morte di un 52enne napoletano, Luigi Di Sarno, che si sarebbe sentito male dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli, acquistato sul lungomare di Diamante da un venditore ambulante. Al momento, tuttavia, non è stato confermato né smentito il legame tra le sintomatologie dei pazienti ricoverati e il decesso della vittima con l’intossicazione di botulino. Si tratta di una ipotesi che dovrà essere indagata con ulteriori accertamenti.