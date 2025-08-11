Ischia, il sindaco annulla lo spettacolo di Rita De Crescenzo: “No trash, qui solo cultura”

Il controverso video in cui il consigliere regionale Pasquale Di Fenza balla nel suo ufficio insieme ai tiktoker partenopei Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano ha suscitato un’ondata di indignazione. Le conseguenze non si sono limitate al piano politico — con l’espulsione di Di Fenza dal partito Azione — ma hanno avuto ripercussioni anche per la De Crescenzo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ischitano Il Dispari, il suo spettacolo previsto per il 13 agosto in una sala bingo di Forio d’Ischia è stato annullato. La decisione, stando alle ricostruzioni, sarebbe arrivata dal sindaco di Forio, Stanislao Verde, che avrebbe espresso al gestore dell’attività la propria contrarietà alla presenza della tiktoker.

Rita De Crescenzo attacca: “Vergogna”. Il sindaco replica: “Qui solo cultura”

La tiktoker, seguita da quasi 2 milioni di follower su TikTok, ha reagito con un video in cui ha parlato di “vergogna”, rivolgendosi direttamente al sindaco e chiedendo di sapere chi avrebbe esercitato pressioni per ottenere la cancellazione dello show.

Dal canto suo, il sindaco Verde ha risposto: “Non è censura né scelta personale, ma un’azione per difendere un’identità che abbiamo costruito negli anni, fatta di bellezza autentica, storia e cultura”. Ha poi spiegato le motivazioni alla base della sua decisione: “Abbiamo investito molto per creare un’immagine di qualità e non possiamo avallare iniziative che rischiano di comprometterla con spettacoli percepiti come urlati, effimeri e trash”.