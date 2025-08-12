Orecchio tranciato da un’elica: straordinario intervento all’Ospedale del Mare salva un 16enne

Arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare in condizioni complesse, Federico (nome di fantasia per tutelarne la privacy), 16 anni, è riuscito a recuperare completamente l’orecchio sinistro grazie a un delicatissimo intervento chirurgico.

Il ragazzo era stato ferito in mare dall’elica di un’imbarcazione. Ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Chirurgia d’Urgenza, diretta da Mariano Armellino, è stato operato lo stesso giorno dall’equipe della Chirurgia Plastica dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale, guidata da Alfredo Borriello, con Antonio Zaffiro, Barbara Maisto e Armando Parisi, e con il supporto del team infermieristico di camera operatoria della Chirurgia d’Urgenza.

“Il giovane paziente – spiega Alfredo Borriello – giunto in pronto soccorso in seguito a una ferita riportata a mare e provocata da un’elica di una imbarcazione, presentava un distacco completo dell’orecchio, tenuto in loco solo da un piccolissimo lembo di pelle, con un taglio netto di tutte le strutture cartilaginee. Presentava una profonda ferita del cuoio capelluto che partiva dalla regione temporale e finiva alla regione nucale”.

“Sono stati ricostruiti tutti i piani anatomici – continua Borriello – senza sacrificare nulla e ricostruendo completamente l’integrità e l’estetica dell’orecchio”.

Il paziente ha trascorso il decorso postoperatorio in Chirurgia d’Urgenza, seguito in collaborazione con la Chirurgia Plastica. Ora sta bene, è potuto tornare a casa e riabbracciare i suoi cari, e nei prossimi giorni sarà seguito presso l’ambulatorio di Chirurgia Plastica dell’Ospedale del Mare.