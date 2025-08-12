Scooter contromano in Tangenziale: 65enne bloccata dalla polizia, era senza assicurazione

Momenti di apprensione ieri sulla Tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra Corso Malta e Capodimonte, dove una donna di 65 anni è stata sorpresa a percorrere contromano la carreggiata a bordo di uno scooter, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri automobilisti.

Gli agenti della Polizia Stradale – Sezione di Napoli sono riusciti a fermarla prima che potesse verificarsi un incidente. Dai controlli è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e non aveva superato la revisione obbligatoria.

Alla conducente sono state contestate le sanzioni previste dal Codice della Strada e lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo.