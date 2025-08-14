Tragedia a Malta, 35enne napoletano muore in mare

Un uomo di 35 anni, originario di Secondigliano e identificato come Salvatore, ha perso la vita ieri nelle acque della Laguna Blu di Comino, a Malta.

L’allarme è scattato intorno alle 13:30, quando il turista, in vacanza sull’isola, si è trovato in difficoltà mentre nuotava.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale e dai media maltesi, sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Emergency Response and Rescue Corps, che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare.

Salvatore è stato poi trasferito d’urgenza al porto di Mgarr e, da lì, in ambulanza al Gozo General Hospital. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 35enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il magistrato di turno ha disposto l’apertura di un’inchiesta per accertare le cause e le circostanze della tragedia, mentre la polizia maltese prosegue le indagini.