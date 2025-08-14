Tentato femminicidio a Napoli, colpisce la moglie con un coltello: arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e della PMZ di Napoli Stella dopo aver aggredito la moglie con un coltello a scatto, provocandole una profonda ferita al braccio sinistro.

L’episodio è avvenuto nell’abitazione della coppia. Quando i militari sono arrivati, l’uomo si trovava ancora in casa, in evidente stato di agitazione e probabilmente sotto l’effetto dell’alcol. Nonostante anni di vessazioni, la vittima non aveva mai sporto denuncia in passato.

Pochi minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’aggressore aveva colpito la donna senza un apparente motivo. I Carabinieri hanno sequestrato il coltello, sul quale erano ancora visibili tracce di sangue, e rinvenuto anche una pistola a salve priva del tappo rosso.

Il 52enne ha opposto resistenza al momento dell’arresto, ma è stato condotto in camera di sicurezza. Il giudice ha convalidato il fermo con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.