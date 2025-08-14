L’autopsia di Giovanni, morto a 21 anni in barca. Sindaco: “Era sano. Doveva tornare vivo”

Terminata l’autopsia sul corpo di Giovanni Marchionni, il ragazzo di Bacoli morto a 21 anni in Costa Smeralda, ritrovato privo di vita su un’imbarcazione. Stando a quanto emerso non si sarebbe trattato di un malore improvviso né di un decesso causato da possibili sostanze stupefacenti.

Bacoli, morto in Cosa Smeralda: i risultati dell’autopsia

Il giovane sarebbe stato ritrovato privo di vita, lo scorso venerdì, nella cabina di prua di un motoscafo ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco. A comunicare i risultati dell’autopsia è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“Terminata l’autopsia al corpo di Giovanni Marchionni, giovanissimo lavoratore di Bacoli morto in Sardegna. Si è accertato che Giovanni non aveva assunto nessun tipo di stupefacente e si è accertato che era un ragazzo sano. Voglio essere molto chiaro. Ci costituiremo parte civile nell’eventuale processo che si svolgerà per individuare le responsabilità di questa tragedia” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Il Comune di Bacoli sarà al fianco della mamma, del papà, dei fratelli, della sorella, della nonna, parenti e amici tutti. Siamo in contatto con gli avvocati nominati dalla famiglia, perché non si può morire a 21 anni, non si può morire così. Chi parte per lavoro, deve tornare a casa vivo. Siamo pronti ad accogliere il feretro”.

“L’ultimo saluto avverrà venerdì 15 agosto, alle ore 17:00, presso la chiesa di San Gioacchino. Dalle ore 15:00 della stessa giornata sarà allestita la camera ardente, sempre all’interno della parrocchia. Voglio ringraziare vescovo e parroco che hanno dato la possibilità della camera ardente, affinché tutti possano trovare il tempo di salutare Giovanni. E’ diventato figlio, fratello, nipote di tutti noi. A conclusione della Santa Messa, il feretro di Giovanni arriverà al porto di Baia per un ultimo saluto al suo ed al nostro amato mare”.

“Per l’intera giornata di Ferragosto sarà in vigore il lutto cittadino. Ho firmato l’ordinanza. Bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici, negozi con serrande abbassate, eventi e feste annullate. Esorto tutti a vivere questo grande dolore, in silenzio. Non permetteremo a nessuno di mentire su questa tragedia. Adesso è il tempo dell’ultimo saluto. Ti aspettiamo a Bacoli, angelo bello“.