Rubato un video intimo di Stefano De Martino e la compagna: denunciati gli hacker

Un grave episodio di violazione della privacy ha coinvolto Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli. Alcuni hacker sono riusciti a introdursi nei sistemi di sicurezza della loro abitazione romana e a sottrarre filmati che ritraggono momenti di vita intima della coppia.

Il materiale rubato è stato rapidamente condiviso attraverso chat di WhatsApp, con la dicitura “inoltrato molte volte”, segno della sua circolazione incontrollata. Nonostante alcuni link siano già stati oscurati, i contenuti hanno viaggiato per giorni, alimentando una catena di condivisioni illecite.

Diffuso un video intimo di Stefano De Martino e la compagna

Lo showman ha presentato denuncia tramite i suoi avvocati, Angelo e Sergio Pisani, presso la Procura di Roma e la Polizia di Stato. Nel mirino non solo chi ha violato i sistemi informatici, ma anche gli utenti che hanno salvato o diffuso i video, così come chi ha pubblicato commenti offensivi verso i familiari. La contestazione principale riguarda la diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessuale, fattispecie punita severamente dalla legge italiana.

Il caso mette ancora una volta in evidenza i rischi legati al cyberbullismo e alla condivisione incontrollata di dati personali. I legali hanno ribadito che salvare o rilanciare foto e video privati senza autorizzazione configura un reato, e che i possibili risarcimenti saranno destinati a progetti di solidarietà per bambini e iniziative contro il bullismo online.

L’intervento del Garante della privacy

Sulla vicenda è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ha disposto la sospensione immediata di qualsiasi ulteriore diffusione dei filmati. In una nota ufficiale si sottolinea che chiunque continui a divulgarli potrà incorrere in conseguenze legali rilevanti.