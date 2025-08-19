Vesuvio Live

ULTIM’ORA. Trovato un cadavere sulla spiaggia del lungomare di Napoli: aveva 28 anni

Ago 19, 2025 - Veronica Ronza

Ritrovato questa mattina a Napoli, sulla spiaggia Mappatella Beach, il cadavere di un uomo. Il corpo senza vita si trovava a pochi metri dalla riva.

Napoli, ritrovato un cadavere a Mappatella Beach

Stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero stati alcuni passanti a notare il cadavere alle prime ore del mattino, allertando le forze dell’ordine. Gli agenti della Questura di Napoli si sarebbero, così, precipitati sulla famosa spiaggia del lungomare partenopeo, bloccandone il passaggio.

Da un primo esame esterno, il corpo non presenterebbe lesioni o altri segni di violenza. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità algerina, di circa 28 anni. Al momento non sono note le cause del decesso. Intanto il corpo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha dato il via all’esame autoptico per chiarire con esattezza la natura della morte.

cadaverelido mappatella
