Dramma nel Napoletano: si lancia dal balcone a 18 anni tra le urla dei passanti

Ore di apprensione a Marano, nel Napoletano, dove una ragazza di 18 anni si sarebbe lanciata dal balcone della sua abitazione.

Marano, ragazza di 18 anni si lancia dal balcone

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la giovane sarebbe precipitata dal secondo piano del palazzo in cui abitava, situato in una traversa adiacente via Merolla, poco distante dal Municipio. Sconvolti i passanti che hanno assistito alla scena, allertando immediatamente i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare d’urgenza la paziente in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni ma si tratta di un caso probabilmente grave. Nei pressi dell’abitazione si sono recati anche i carabinieri della compagnia locale che dovranno far chiarezza su quanto accaduto. L’ipotesi più accreditata attualmente è quella di un possibile suicidio.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.