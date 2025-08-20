Dolore nel Napoletano per Armando, stroncato in pochi mesi a 51 anni: lascia 2 figlie

Dolore a Marano, nel Napoletano, per la scomparsa del noto imprenditore Armando Guidelli, morto all’età di 51 anni a causa di una malattia.

Marano in lacrime per Armando Guidelli: imprenditore morto

Stando a quanto emerso, Guidelli sarebbe stato stroncato, in pochi mesi, da una rara e aggressiva forma di leucemia che non gli avrebbe lasciato scampo. Aveva 51 anni ed era titolare della CRC Guidelli, un’azienda specializzata in modifiche e collaudi di automezzi, situata a Giugliano.

Molto conosciuto in zona, soprattutto per la sua attività, Guidelli lascia sua moglie, le due figlie e i suoi genitori, gettando nello sconforto le comunità di Giugliano e Marano. In tanti sui social hanno voluto ricordare Armando, postando messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari.

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, alle ore 17:30, nella Chiesa dello Spirito Santo di via Piave, a Marano. Resta aperta la camera ardente allestita nella casa funeraria di via Don Sturzo a Calvizzano.