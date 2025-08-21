È morto Frank Caprio, il giudice più amato del web: aveva origini campane

Si è spento Frank Caprio, il giudice americano divenuto virale sul web soprattutto per la sua umanità, morto all’età di 88 anni. Nato e cresciuto negli Stati Uniti, il famoso giudice ha origini italiane: i suoi genitori emigrarono oltreoceano partendo proprio dalla Campania.

Frank Caprio: è morto il giudice più amato del web

“Il giudice Frank Caprio si è spento pacificamente all’età di 88 anni, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al pancreas. Amato in tutto il mondo per la sua profonda compassione, umiltà e fede incredibile nella bontà delle persone, il giudice Caprio ha toccato milioni di persone attraverso il suo lavoro in aula e ancora di più attraverso il suo esempio di umanità” – si legge nella nota ufficiale diffusa sui suoi canali social.

“Il suo calore, il suo umorismo, la sua gentilezza hanno lasciato un’impressione duratura in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo o di ascoltare le sue parole. Sarà ricordato non solo come un giudice rispettato, ma come un marito, padre, nonno, bisnonno e amico amorevole. La sua eredità vive nelle innumerevoli vite che ha sollevato e nella gentilezza che ha ispirato”.

Frank Caprio era figlio di Filomena e Antonio: lei statunitense ma di origini italiane, lui fruttivendolo emigrato da Teano, nel Casertano. La famiglia si stabilì a Federal Hill, quartiere italo-americano di Providence, dove Frank Caprio è nato e cresciuto.

Frank Caprio diventa noto al grande pubblico televisivo non appena i suoi processi cominciano ad essere trasmessi dal programma ”Caught in Providence”, un programma inizialmente trasmesso sulle reti locali, e poi nel 2018 nazionali, che mostra al pubblico da casa i processi americani.