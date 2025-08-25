Morta strangolata in casa sua, tragedia in Campania: Tina aveva 47 anni e 3 figli

Sarebbe morta strangolata Assunta Sgarbini, per tutti Tina, la donna di 47 anni ritrovata morta nel suo appartamento di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Al momento è stato fermato l’ex compagno della vittima, accusato di omicidio.

Morta strangolata a Montecorvino: Assunta aveva 47 anni

L’ipotesi più accreditata è quella di un brutale femminicidio. Secondo le prime indiscrezioni, fornite dall’Ansa, forse al termine di una lite, probabilmente causata dalla volontà di mettere fine a quella relazione, l’uomo, un 36enne, avrebbe strangolato la donna. Subito dopo si sarebbe reso irreperibile ma i carabinieri, grazie anche alla testimonianza di un cittadino e ai filmati delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a rintracciarlo.

Assunta sarebbe stata ritrovata già priva di vita all’interno dell’abitazione. La 47enne lascia tre figli che, per fortuna, non hanno assistito alla tragedia, tutti nati da una precedente relazione. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità.

“Lei l’ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa, faceva tutti i comodi suoi. Mia figlia a un certo momento dice ‘tu te ne devi andare da qua’ e l’avrebbe cacciato pure, purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa” – ha detto il papà della vittima al TG1.

“Oggi Montecorvino Rovella piange una sua figlia. Il dolore che proviamo come comunità è immenso, perché la vita della nostra Tina è stata spezzata in modo crudele all’interno delle mura di casa, là dove ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro. Non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto che questa tragedia lascia. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi figli e a chi l’ha conosciuta e amata. La nostra comunità non dimenticherà” – ha commentato il sindaco di Montecorvino Rovella.