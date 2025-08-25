Torna il caldo africano con il ciclone extra tropicale, oltre 40 gradi al Sud: da quando

Dopo giorni di instabilità climatica, stando alle previsioni meteo, tornerà alla ribalta l’anticiclone africano, dando inizio nuovamente a settimane di caldo estremo soprattutto al Sud.

Meteo, torna il caldo africano: oltre 40 gradi

La parentesi temporalesca che ha colpito anche il Mezzogiorno d’Italia in queste ultime settimane sembra ormai un ricordo lontano: secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni, le temperature subiranno una forte impennata, arrivando a raggiungere addirittura picchi di 41-42 gradi.

Questa nuova ventata di caldo, però, non toccherà l’intero paese. Al Centro-Nord, infatti, è previsto un rialzo termico, con valori anche oltre i 30 gradi, ma senza punte eccezionali. La vera e propria svolta “infernale” riguarderà, dunque, essenzialmente il Sud, a partire da metà settimana.

Un decisivo cambio di rotta scatenato dal cosiddetto Uragano Erin, un ciclone extra tropicale, che richiamerà venti molto caldi in risalita dal Nord Africa che avvolgeranno l’intero Meridione e le due Isole Maggiori. Un passaggio che farà schizzare i termometri segnando picchi di 41-42 in particolar modo su Puglia, Sicilia e Sardegna.

Una intensa ondata di calore che colpirà anche Napoli e la Campania, dando inizio ad una nuova fase estiva proprio sul finire del mese di agosto.