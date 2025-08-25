Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Torna il caldo africano con il ciclone extra tropicale, oltre 40 gradi al Sud: da quando

Ago 25, 2025 - Veronica Ronza

Meteo

Dopo giorni di instabilità climatica, stando alle previsioni meteo, tornerà alla ribalta l’anticiclone africano, dando inizio nuovamente a settimane di caldo estremo soprattutto al Sud.

Meteo, torna il caldo africano: oltre 40 gradi

La parentesi temporalesca che ha colpito anche il Mezzogiorno d’Italia in queste ultime settimane sembra ormai un ricordo lontano: secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni, le temperature subiranno una forte impennata, arrivando a raggiungere addirittura picchi di 41-42 gradi.

Questa nuova ventata di caldo, però, non toccherà l’intero paese. Al Centro-Nord, infatti, è previsto un rialzo termico, con valori anche oltre i 30 gradi, ma senza punte eccezionali. La vera e propria svolta “infernale” riguarderà, dunque, essenzialmente il Sud, a partire da metà settimana.

Un decisivo cambio di rotta scatenato dal cosiddetto Uragano Erin, un ciclone extra tropicale, che richiamerà venti molto caldi in risalita dal Nord Africa che avvolgeranno l’intero Meridione e le due Isole Maggiori. Un passaggio che farà schizzare i termometri segnando picchi di 41-42 in particolar modo su Puglia, Sicilia e Sardegna.

Una intensa ondata di calore che colpirà anche Napoli e la Campania, dando inizio ad una nuova fase estiva proprio sul finire del mese di agosto.

Tag
previsioni meteo
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre