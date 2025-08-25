Gioia e commozione a Napoli, Santa Patrizia ha fatto il miracolo: il sangue si è sciolto

Oggi, 25 agosto, si è ripetuto il prodigio di Santa Patrizia, compatrona di Napoli, che consiste nella liquefazione del sangue, proprio come per San Gennaro. Grande l’affluenza nel Monastero di San Gregorio Armeno che ne custodisce le spoglie.

Oggi il miracolo di Santa Patrizia: il sangue si è sciolto

Come da tradizione, nel giorno dedicato alla Santa, in molti si sono precipitati all’interno del monastero partenopeo per assistere al miracolo del sangue, per poi toccare la reliquia con un fazzoletto o un santino per ricevere la benedizione. Il prodigio si ripete tutti i martedì e ogni 25 agosto.

Le Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia hanno mostrato l’urna con il sangue sciolto ai migliaia di fedeli accorsi sul posto in attesa del prodigio. Secondo la tradizione popolare santa Patrizia è la protettrice delle single e per questo viene venerata da tutte le ragazze in cerca di marito che si recano nella chiesa di San Gregorio Armeno per invocarla dinanzi alla sua tomba.

Preghiera a Santa Patrizia, compatrona di Napoli

“O prodigiosa Vergine Santa Patrizia,

mia avvocata e protettrice,

che negli ultimi momenti della vostra vita

otteneste da Gesù

consiglio e divina protezione a tutti coloro

che a voi si rivolgessero per aiuto,

ottenetemi da Dio

la salute dell’anima e del corpo,

la vittoria sul Demonio e sulle passioni;

allontanate le avversità che mi circondano,

consolatemi nelle presenti tribolazioni.

Ottenetemi il perdono dei peccati

e l’ingresso nel regno del Cielo.

Siate porto di salvezza

ai naviganti

e tutela alla nostra città.

Diffondete speciale patrocinio sopra di me

e su tutti i vostri devoti,

affinché il nome santo di Dio

sia benedetto, glorificato,

esaltato e lodato da tutti

nei secoli dei secoli.

Amen.”