Tragico incidente sulla A30, è morto un uomo di 38 anni: ha lottato in ospedale per giorni

Non ce l’ha fatta l’uomo di 38 anni rimasto ferito nel tragico incidente avvenuto lo scorso 22 agosto, sull’autostrada A30, all’altezza dello svincolo Nocera-Pagani: stando a quanto rende noto Il Mattino, dopo una lunga agonia, è morto.

Incidente sulla A30: è morto un uomo di 38 anni

Lo scontro mortale si sarebbe verificato nel pomeriggio del 22 agosto, tra un’auto e un camion. Le condizioni del 38enne erano apparse fin da subito gravi e sarebbe stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il suo corpo dalle lamiere.

Nonostante la corsa immediata verso il più vicino ospedale e il ricovero in terapia intensiva, la scorsa notte, dopo una lunga battaglia tra la vita e la morte, il suo cuore ha smesso di battere. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità e soprattutto i familiari del giovane che, a seguito del decesso, hanno acconsentito all’espianto degli organi.

Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, saranno le indagini a ricostruire la vicenda con esattezza individuando eventuali responsabili.