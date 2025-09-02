Campi Flegrei, le trivellazioni non ci saranno. Il sindaco: “La priorità è la sicurezza”

Non saranno effettuate trivellazioni geotermiche ai Campi Flegrei: ad annunciarlo, dopo settimane di dibattiti e proteste, è stato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: “Niente trivellazioni”

Doveva essere la società Prysmian a prendersi carico dell’operazione, dopo aver presentato l’apposita richiesta. Una notizia che avrebbe scatenato non poche polemiche da parte di quanti considerano le trivellazioni pericolose o comunque in ogni caso imprevedibili: in piena crisi bradisismica, infatti, non è escluso che un movimento del genere non possa fare altro che peggiorare la situazione. Gli ipotetici benefici, dunque, potrebbero scontrarsi con questa situazione di incertezza.

“A Pozzuoli non ci saranno trivellazioni. Desidero informare la cittadinanza che, a seguito di un confronto diretto tra l’amministrazione comunale e la società Prysmian, è stato deciso di rinunciare alla richiesta di trivellazioni geotermiche sul nostro territorio” – ha annunciato il primo cittadino di Pozzuoli.

“Questa scelta nasce dalla capacità di dialogo e di interloquire con tutti, di una filiera istituzionale che come sindaco ho messo in campo dal primo giorno del mio mandato, mettendo al centro la sicurezza, la sensibilità e le esigenze della comunità puteolana. Le evidenti preoccupazioni emerse in questi giorni, legate in particolare anche al fenomeno del bradisismo che segna la vita quotidiana dei residenti, sono state ascoltate con attenzione dall’azienda“.

“Prysmian ha comunicato la volontà di chiedere l’annullamento dell’istanza. Come sindaco, accolgo questa decisione con soddisfazione, perché dimostra che il confronto aperto e trasparente può produrre risultati concreti. La priorità per noi resta sempre la tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini, e continueremo a lavorare con questo spirito in ogni circostanza”.