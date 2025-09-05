Ischia, salvato 75enne colpito da ictus: trombolisi record al Rizzoli

Un uomo di 75 anni è stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Ischia con chiari sintomi di ictus cerebrale: paresi alla parte sinistra del corpo, deviazione della rima labiale e difficoltà di linguaggio.

Grazie alla tempestività dei sanitari, il paziente è stato sottoposto a trombolisi con il farmaco Metalyse, somministrato appena 39 minuti dopo l’arrivo in ospedale. L’intervento ha portato a un progressivo recupero delle funzioni motorie, riducendo notevolmente le conseguenze dell’evento neurologico.

La gestione del caso ha visto la collaborazione di più professionalità: il personale del 118, che per primo ha riconosciuto la gravità della situazione con l’infermiere Matteo Iacono; il pronto soccorso guidato dal dottor Stefano Parlamento con la dottoressa Olimpia Iacono e gli infermieri Leonardo Trani e Luca Perozzi; la radiologia diretta dalla dottoressa Lucia D’Alessandro, che ha effettuato la TAC in tempi rapidi; e infine un neurologo in teleconsulto, che ha fornito supporto specialistico superando i limiti geografici dell’isola.

Determinante, inoltre, la disponibilità del farmaco resa possibile da un’iniziativa della Direzione Strategica dell’ASL Napoli Nord, con il dottor Ciro Di Gennaro, primario di Medicina dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

In una nota ufficiale, l’ASL Napoli 2 Nord ha sottolineato come l’esito positivo sia frutto di un lavoro sinergico e ben coordinato tra le diverse équipe, dimostrando l’efficacia del modello organizzativo adottato. L’episodio rappresenta un esempio concreto dell’impegno dell’ASL nel garantire anche alle realtà insulari accesso a cure avanzate e ai farmaci di ultima generazione, già in uso negli ospedali della terraferma.