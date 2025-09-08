Intossicazione alimentare, Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale: “Ho il sondino”

Francesco Paolantoni, il celebre comico napoletano, è finito in ospedale, pare a seguito di una intossicazione alimentare. A comunicarlo è stato lo stesso artista, direttamente dal suo letto di ospedale.

Intossicazione alimentare, Francesco Paolantoni in ospedale

“Una intossicazione alimentare mista a una sub-occlusione, mista ai diverticoli. Ho un sondino alla gola” – ha annunciato il comico partenopeo attraverso un video lanciato sui suoi canali social che ha raccolto migliaia di messaggi da parte degli utenti.

In tanti hanno voluto mostrargli vicinanza e affetto, augurandogli una buona guarigione. Paolantoni sarebbe giunto presso il nosocomio con sintomi collegabili ad una intossicazione alimentare sfociata in una diverticolite, ovvero un’infiammazione dei diverticoli, piccole sacche che si formano nella parete dell’intestino.

Nel febbraio del 2022 il comico era stato ricoverato al Cto di Napoli a seguito di un infortunio che gli aveva procurato la rottura di tibia, perone e malleolo.