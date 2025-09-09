ULTIM’ORA/ Pianura, esplode una fabbrica di fuochi d’artificio: le immagini terrificanti. VIDEO

Un forte boato, seguito da una colonna di fumo visibile a centinaia di metri di distanza, ha scosso oggi pomeriggio il quartiere Pianura, nella zona occidentale di Napoli. L’allarme è scattato poco prima delle 16, quando si è verificata una violenta esplosione in via Vicinale Grottole 10, dove ha sede una fabbrica di fuochi d’artificio.

Secondo quanto appreso dai carabinieri, all’esplosione iniziale ne sarebbero seguite altre, fino a un totale di cinque, tre delle quali particolarmente forti. I residenti hanno raccontato di aver udito un secondo boato pochi minuti dopo il primo.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento dell’incendio divampato a seguito delle deflagrazioni.

La potenza dello scoppio è stata tale da far tremare i vetri delle abitazioni circostanti. «Ho pensato a una scossa di terremoto dei Campi Flegrei», ha raccontato una residente, «poi ho visto la colonna di fumo e ho capito che si trattava di un’esplosione».

L’evento è stato registrato persino da un sismografo dell’Ingv collocato nella zona della Solfatara.

Al momento non è chiaro se vi siano feriti o vittime. In via precauzionale sono stati allertati gli ospedali e i pronto soccorso della zona. I carabinieri, presenti sul posto, confermano che l’epicentro delle esplosioni è proprio la sede della nota azienda pirotecnica napoletana “Manna”.