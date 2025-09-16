Lite in famiglia finisce nel sangue: papà accoltella il figlio di 25 anni al volto e all’addome

Una lite in famiglia è finita nel sangue a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un uomo ha accoltellato il figlio di 25 anni.

Dramma a Mercogliano: figlio accoltellato dal papà

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il litigio sarebbe scoppiato all’interno dell’abitazione di famiglia, per cause ancora in corso di accertamento. La discussione sarebbe degenerata nella grave aggressione ai danni del ragazzo, un giovane di 25 anni.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l’uomo a scagliarsi contro il figlio, colpendolo con un coltello al volto e all’addome. Il 25enne sarebbe stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Dopo un primo soccorso, il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ancora ricoverato, sotto il controllo costante dell’equipe medica. Intanto sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso ed avviare le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda ed accertare l’eventuale responsabilità del papà della vittima.