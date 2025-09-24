Incidente a Fuorigrotta, 79enne travolto da scooter: cresce la rabbia nel quartiere

Violento incidente stradale a Fuorigrotta: un pedone è stato travolto da due ragazzi in scooter, che si sono subito dati alla fuga. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in Via Leopardi, a pochi metri dal luogo dove poco più di un anno fa perse la vita la studentessa Rita Granata, investita sulle strisce pedonali.

La vittima di questa volta è un uomo di 79 anni, colpito a una gamba e trasportato d’urgenza al San Paolo. Fortunatamente non è in pericolo di vita: stamattina è stato dimesso dall’ospedale.

L’allarme dei residenti: “Strada pericolosa, servono misure urgenti”

Da tempo i cittadini denunciano la pericolosità di Via Leopardi, chiedendo interventi concreti per migliorare la sicurezza. Tra le richieste più ricorrenti: l’installazione di dossi e dissuasori di velocità, una migliore illuminazione degli attraversamenti pedonali e la presenza costante delle forze dell’ordine.

Molti residenti invocano anche l’introduzione di autovelox e sistemi di controllo elettronico della velocità, oltre a una revisione complessiva della viabilità del quartiere.