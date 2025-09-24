Fermata allo stadio Maradona prima di Napoli-Pisa: “Avevo la bandiera della Palestina”

Prima dell’inizio della partita Napoli-Pisa di lunedì sera, una tifosa è stata fermata dalla polizia all’ingresso dello stadio Diego Armando Maradona perché portava con sé una bandiera della Palestina.

Secondo quanto raccontato dalla donna, le forze dell’ordine le avrebbero chiesto di riporla, motivando il provvedimento con il fatto che si trattava di un simbolo politico, mentre altre bandiere, come quelle dedicate ai giocatori stranieri in campo, erano consentite.

“È stato un episodio davvero deludente – ha dichiarato la tifosa –. Lo sport dovrebbe trasmettere valori come rispetto, umanità e solidarietà. Tutti dovrebbero poter esprimere la propria vicinanza a chi soffre, senza essere bloccati”.

La vicenda ha suscitato ampie reazioni sui social, rilanciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha evidenziato l’importanza di garantire libertà di espressione e rispetto dei diritti dei tifosi negli stadi.